Украинцам рассказали, сколько еще массированных ударов враг может нанести до конца 2024 года.

Вражеская армия постоянно пытается разрушить украинскую энергетику, стало известно, сколько атак еще может быть до конца 2024 года.

Так, врагу нужно около недели на подготовку к новому массированному удару по Украине, об этом рассказал авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап.

По его словам, до конца 2024 года возможны еще одна или две массированных атаки россии по Украине.

Авиационный эксперт добавил, что ранее враг готовился к удару за 3-4 дня, однако сейчас оккупантам нужно больше времени, чтобы реализовать обстрел, добавив, что об этом свидетельствует логистика захватчиков и скорость зарядки истребителей Ту-95МС ракетами Х-101.

"Я думаю, быстрее, чем через неделю, они не будут успевать", - сообщил Криволап.

Источник: КИЇВ24.

К слову, украинцам рассказали, сколько межконтинентальных ракет на вооружении РФ и как часто страна-агрессорка может их запускать.

Так, РФ ударила по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой, однако маловероятно, что такие атаки будут часто.

По словам авиационного эксперта Валерия Романенко, такого оружия у россиян мало.

"Я не думаю, что Россия будет "кошмарить", потому что если других ракет у них сотни, то межконтинентальных – десятки. Стоимость такой ракеты просто безумная – от 50 млн одна ракета. А взрывчатки она может нести не более трех вместе взятых" Искандеры", – считает Романенко.

Романенко считает, что враг пошел на применение дефицитной межконтинентальной ракеты только для психологического давления.

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