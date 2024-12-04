На сегодняшний день килограмм лука можно приобрести за 12-17 гривен, что на 35% больше, чем раньше.

Цены на некоторые овощи, в том числе и на лук, значительно выросли в течение года и стоимость лука продолжает стремительно повышаться, поэтому сейчас он на 35% дороже по сравнению с прошлой неделей.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Одной из причин этого удорожания стало увеличение предложения на рынке, однако качественного товара не так много. Большую часть урожая производители оставляют в хранилищах, что, по словам аналитиков проекта EastFruit, приводит к ограничению количества высококачественной луковицы. В то же время, предложение овощей среднего и низкого качества значительно снизилось.

На сегодняшний день килограмм луковицы можно приобрести за 12-17 гривен, что на 35% больше, чем раньше. Цены превышают прошлогодние на 16%. Эксперты считают, что такая ситуация фактически создана, поэтому большинство людей не желают продавать товар по текущим ценам, что приводит к еще большей дефицитности оборотов на рынке производителей.

Согласно прогнозам, если ситуация не изменится, Украина может стать лидером по ценам на лук в регионе до конца этой недели. Эксперты также считают, что в случае сохранения этой тенденции импорт лука в Украину может начаться раньше, чем раньше.

Также Politeka писала о том, что журналистка Екатерина Котенкова сообщила, что последние удорожания продуктов питания – еще не максимум, потому что в декабре яйца, хлеб, картофель станут еще дороже.