Православный праздник 4 декабря по религиозному календарю, также введение в Храм Пресвятой Богородицы.

4 декабря церковь по новому календарю чтит память святой великомученицы Варвары.

В этот день издавна принято вспоминать о великомученице Варваре, которая относится к лику святых и считается покровительницей женщин.

4 декабря нужно молиться об исцелении и просить у Варвары то, о чем мечтаете больше всего.

На Варварин день издавна лепили вареники, занимались рукоделием.

Было принято верить, что в вышивку и вязание будет вплетаться Божественное благословение.

Также после Варвариного дня начинались сильные морозы.

Какой религиозный праздник и по народному календарю 4 декабря: Введение в Храм Пресвятой Богородицы.

Церковный праздник 4 декабря Введение в Храм Пресвятой Богородицы считается одним из важнейших 12 церковных православных праздников.

В Церковный праздник 4 декабря, нельзя веселиться, заключать брак и заниматься каким-либо физическим трудом.

Существует ряд интересных примет на Церковный праздник 4 декабря:

смотрели, какой день 4 декабря, если снег пошел на Введение в Храм Пресвятой Богородицы - значит он скоро он растает, и наоборот.

4 декабря день морозный - зима будет снежной и холодной. Солнце и мороз 4 декабря – к добру.

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