Клиент ПриватБанка раскрыл, что ПриватБанк не разрешал перевести кэшбек на карту, хотя подтверждение сделки было получено.

Клиент ПриватБанка подверг резкой критике учреждение из-за трудностей с выводом кэшбека, считая, что проблемы возникли намеренно.

Об этом говорится на портале Минфина.

Клиент ПриватБанка раскрыл, что 30 ноября ПриватБанк не разрешал перевести кэшбек на карту, хотя подтверждение сделки было получено. 1 декабря ему было предложено вывести кэшбек, но уже за вычетом нового налога в размере 23%. Клиент ПриватБанк убежден, что такая ситуация является намеренной блокировкой операций для получения дополнительных средств.

"1 декабря предлагается вывести кэшбек, но уже за минусом новых налогов по ставке 23%. Такое дно. Ради 3,5% налогов блокировать вывод кэшбека", - написал клиент ПриватБанка.

В ответ на критику банк объяснил, что выведение кэшбека в вечернее время может задерживаться из-за технических неполадок.

Это не единственная проблема, с которой сталкиваются клиенты ПриватБанка. Так недавно клиентка ПриватБанка столкнулась с проблемой некорректного начисления процентов за пользование кредитными средствами. По ее словам, банк насчитал дополнительные проценты, однако на ее запрос с просьбой объяснить ситуацию финансовое учреждение до сих пор не предоставило никакого ответа.

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