В Тернополе в результате вражеской атаки произошло попадание беспилотника в верхний этаж многоэтажки в одном из микрорайонов.

Взрыв в Тернополе 2 декабря прогремел около двух ночи, известно, что враг снова атаковал город дронами.

Городской голова Тернополя Сергей Надал сообщил о ночной атаке города дронами.

Сообщается, что "Шахед" попал в верхний этаж многоэтажки в одном из микрорайонов города, из-за чего вспыхнул масштабный пожар.

Огнем были охвачены квартиры на пятом этаже, частично на третьем и четвертом.

Взрывной волной повредило окна соседних построек, школы и двадцать автомобилей.

По данным руководителя областной военной администрации Вячеслава Негоды, из-за атаки врага в Тернополе один человек погиб, также тяжело ранены.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям добавили, что пострадавших трое.

Около ста человек, жителей пострадавшего и соседнего подъездов, были эвакуированы спасателями.

В других трех подъездах люди продолжают жить, а из-за разрушения сетей дома приостановлены поставки тепла и воды.

Напомним, враг атаковал Украину в минувшую ночь 110 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками других типов.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 52 вражеских БПЛА.

50 беспилотников локационно потеряно, скорее всего вследствие противодействия средств РЭБ Сил оброны, 6 дронов вышло из подконтрольного воздушного пространства в направлении рф и Беларуси, еще один в воздухе.

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