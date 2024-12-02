Взрыв в Тернополе 2 декабря прогремел около двух ночи, известно, что враг снова атаковал город дронами.
Городской голова Тернополя Сергей Надал сообщил о ночной атаке города дронами.
Сообщается, что "Шахед" попал в верхний этаж многоэтажки в одном из микрорайонов города, из-за чего вспыхнул масштабный пожар.
Огнем были охвачены квартиры на пятом этаже, частично на третьем и четвертом.
Взрывной волной повредило окна соседних построек, школы и двадцать автомобилей.
По данным руководителя областной военной администрации Вячеслава Негоды, из-за атаки врага в Тернополе один человек погиб, также тяжело ранены.
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям добавили, что пострадавших трое.
Около ста человек, жителей пострадавшего и соседнего подъездов, были эвакуированы спасателями.
В других трех подъездах люди продолжают жить, а из-за разрушения сетей дома приостановлены поставки тепла и воды.
Напомним, враг атаковал Украину в минувшую ночь 110 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками других типов.
По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 52 вражеских БПЛА.
50 беспилотников локационно потеряно, скорее всего вследствие противодействия средств РЭБ Сил оброны, 6 дронов вышло из подконтрольного воздушного пространства в направлении рф и Беларуси, еще один в воздухе.
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