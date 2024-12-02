Враг атаковал Украину в минувшую ночь 110 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками других типов.

В ночь на 2 декабря кафиры нанесли удар по Тернополю, "Шахед" ударил по пятиэтажному жилому дому.

Вспыхнул масштабный пожар в доме, взрывной волной были повреждены окна соседних зданий, школы и 20 автомобилей.

В результате атаки один человек погиб, трое получили ранения, около 100 жителей эвакуировали.

Около ста человек, жителей пострадавшего и соседнего подъездов, были эвакуированы спасателями.

В других трех подъездах люди продолжают жить, а из-за разрушения сетей дома приостановлены поставки тепла и воды.

Враг продолжает обстреливать Сумскую область, об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

За прошедшие сутки захватчики совершили 70 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Зафиксировано 134 взрыва, обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Середино-Будская, Свесская, общины.

Напомним, враг атаковал Украину в минувшую ночь 110 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками других типов.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбивание 52 вражеских БПЛА.

50 беспилотников локационно потеряно, скорее всего вследствие противодействия средств РЭБ Сил оброны, 6 дронов вышло из подконтрольного воздушного пространства в направлении России и Белоруссии, еще один в воздухе.

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