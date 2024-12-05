Этот документ не был поддержан парламентом в июле 2024 г. и был направлен на повторное рассмотрение.

Депутаты Верховной Рады вновь вернулись к рассмотрению законопроекта, который предлагает ввести уголовную ответственность за "утечку" информации из государственных реестров.

Этот законопроект №10242 уже вызвал критику со стороны правозащитников, поскольку нововведения могут создать дополнительные возможности для преследования журналистов, их источников, а также обличителей коррупции.

В частности, планируется введение наказания в виде лишения свободы за раскрытие данных из госреестров во время военного положения.

Ранее этот документ не был поддержан парламентом в июле 2024 г. и был направлен на повторное рассмотрение. Среди авторов законопроекта – представители "Оппозиционной платформы – при жизни", в частности Григорий Мамко и Суто Мамоян, а также народные депутаты от "Слуги народа", среди которых Владимир Захарченко, Владлен Неклюдов и Максим Бужанский.

Законопроект предусматривает уголовную ответственность за утечку информации из публичных электронных реестров, компьютерных сетей и носителей данных. В случае утечки данных через лицо, имеющее доступ к реестрам, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Кроме того, за раскрытие такой информации во время войны может быть назначено наказание до 8 лет лишения свободы. Это смещает нарушения из категории "нетяжких" к "тяжким преступлениям", что позволяет правоохранителям проводить негласные следственные действия, в частности слежку и прослушивание, что вызывает беспокойство среди журналистов и правозащитников.

Правозащитники считают, что законопроект, изначально имевший целью борьбу с коллаборантами и предателями, передающими врагу важную информацию, фактически угрожает работе журналистов-расследователей и защиты разоблачителей коррупции. В частности, люди, использующие данные из государственных реестров для разоблачения коррупционных схем, могут попасть под уголовное преследование вместо того, чтобы получить защиту в качестве разоблачителей.

Кроме того, против этого законопроекта выступила Нотариальная палата Украины, отметив, что новые правила могут повлечь за собой серьезные проблемы в сфере госрегистрации. Действия нотариусов и государственных регистраторов могут быть квалифицированы неправомерно как несанкционированные, даже если они выполняли свои профессиональные обязанности.

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