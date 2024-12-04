Церковный праздник 5 декабря по новому календарю, день памяти преподобного Саввы.

В православной церкви по новому церковному календарю 5 декабря — День чествования памяти преподобного Саввы Освященного.

5 декабря, православные украинцы по новоюлианскому календарю чествуют день памяти преподобного Саввы.

Раньше этот праздник приходился на 18 декабря.

Узнайте, что можно и нельзя делать в День преподобного Саввы 5 декабря.

5 декабря по новому церковному календарю вспоминают преподобного Савву - освященного, чудотворца.

В народном календаре - Саввин день. Наши предки в Савин день проводили в семейном кругу, а люди устраивали застолья.

Дети по традиции выходили на улицу и лепили снеговиков.

Что нельзя делать в церковный праздник 5 декабря:

Запрещено 5 декабря ругаться, сквернословить, таким образом можно притянуть ссоры и недоразумения в семье и на работе.

Нельзя давать и брать в долг, чтобы избежать финансовых проблем.

Также не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу - дорога будет неудачной.

Не нужно завидовать и желать зла другим людям - плохие мысли могут воплотиться в жизнь.

Народные приметы на 5 декабря, раньше говорили, что снег на Савву предвещает снежную зиму.

5 декабря гуляет ветер - значит весна будет ранней.

Если 5 декабря звезды яркие - значит следующем году будет удачный урожай.

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