Как говорится в его сообщении, клиент ПриватБанка пытался добавить карту в GooglePay, после чего столкнулся с проблемами.

Государственный "ПриватБанк" объяснил, почему могут блокировать счета клиентов после попытки подключить карту к GooglePay.

С такой проблемой столкнулся один из клиентов ПриватБанка, обратившийся с жалобой на портал "Минфин".

Как говорится в его сообщении, клиент ПриватБанка пытался добавить карту в GooglePay, но после нескольких неудачных попыток обратился к оператору. В результате все его счета были заблокированы.

"Только пытались добавить карту в GooglePay. После нескольких неудачных попыток перенаправили на консультацию по номеру 3700. Результат консультации — блокирование ВСЕХ счетов, спасибо. После разблокировки полностью отказываемся от услуг банка", — написал клиент ПриватБанка.

В ответ на жалобу в ПриватБанке извинились за неудобства и объяснили причину блокирования. Оказалось, что любая операция с картой банка может быть подвергнута дополнительной проверке Службой безопасности.

Банк уточнил, что критерии проверки не разглашаются во избежание возможности обойти установленные ограничения.

"Клиент дает свое согласие, что Банк может блокировать возможность пользования Карточкой при осуществлении риска операций, а так же на основании внутренних процедур Банка и операционных правил международных платежных систем", - добавили в ПриватБанке.

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