По состоянию на утро 3 декабря известно о сбитии 22 вражеских БПЛА в Киевской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях.
Как сообщили в Воздушных силах Украины, один беспилотник локационно потерян, 2 вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси и ТОТ.
Зафиксировано несколько попаданий по объектам критической инфраструктуры в Тернопольской и Ровенской областях.
Так, из-за российского дронового удара часть Тернополя осталась без света.
В Тернополе в ночь на 3 декабря в результате российского удара было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры. Из-за обстрелов врага в городе частично исчез свет.
Об этом сообщил в Telegram -канале Тернопольский городской голова Сергей Надал.
"Вражеский БПЛА попал в объект критической инфраструктуры на территории Тернополя. Часть города без электричества", - говорится в сообщении.
Мэр Тернополя добавил, что работники экстренных служб и энергетики работают над устранением последствий атаки РФ.
В дальнейшем просит местных сделать запасы воды, из-за отсутствия электроэнергии прогнозируются проблемы с водоснабжением.
"Энергетики и спасатели ликвидируют последствия атаки. Сделайте запасы воды, зарядите телефоны", – просит городской голова.
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