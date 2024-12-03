В ночь на 3 декабря враг атаковал Украину 28 ударными беспилотниками типа «Shahed» и дронами других типов.

По состоянию на утро 3 декабря известно о сбитии 22 вражеских БПЛА в Киевской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Как сообщили в Воздушных силах Украины, один беспилотник локационно потерян, 2 вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси и ТОТ.

Зафиксировано несколько попаданий по объектам критической инфраструктуры в Тернопольской и Ровенской областях.

Так, из-за российского дронового удара часть Тернополя осталась без света.

В Тернополе в ночь на 3 декабря в результате российского удара было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры. Из-за обстрелов врага в городе частично исчез свет.