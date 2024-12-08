Кроме того, за "декоративный слой" из еловых веток просят 1500 гривен, хотя он даже не украшен бантом или игрушками.

Одной из важных частей праздничного настроения является новогодняя елка, поэтому многие интересуются ее ценой, но цены в этом году на елки стали настоящим шоком для покупателей.

Об этом пишет Телеграф.

На елочном рынке цены в Одессе стартуют от 1800 гривен за самое маленькое деревце. Стоимость дерева зависит от их размера: средние елки обойдутся в 2500 — 2900 гривен, а самые большие и роскошные достигают цены 4500 — 5000 гривен. Кроме того, за "декоративный слой" из еловых веток просят 1500 гривен, хотя он даже не украшен бантом или игрушками.

Цены на елки в этом году значительно выросли, и не каждая украинская семья может позволить себе такой праздник. Видео с ценами набрало популярности в сети, где пользователи выражают свое возмущение. фронте.

Другие отмечают, что уже купили искусственную елку и потому не беспокоятся по ценам на живое дерево. Также многие считают, что не стоит спешить с покупкой елки в начале декабря, поскольку цены обязательно снизятся поближе к празднику.

Также Politeka писала о ценах на продукты.

Журналистка Екатерина Котенкова сообщила, что последние удорожания продуктов питания – еще не максимум, потому что в декабре яйца, хлеб, картофель станут еще дороже.