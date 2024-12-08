Одной из важных частей праздничного настроения является новогодняя елка, поэтому многие интересуются ее ценой, но цены в этом году на елки стали настоящим шоком для покупателей.
Об этом пишет Телеграф.
На елочном рынке цены в Одессе стартуют от 1800 гривен за самое маленькое деревце. Стоимость дерева зависит от их размера: средние елки обойдутся в 2500 — 2900 гривен, а самые большие и роскошные достигают цены 4500 — 5000 гривен. Кроме того, за "декоративный слой" из еловых веток просят 1500 гривен, хотя он даже не украшен бантом или игрушками.
Цены на елки в этом году значительно выросли, и не каждая украинская семья может позволить себе такой праздник. Видео с ценами набрало популярности в сети, где пользователи выражают свое возмущение. фронте.
Другие отмечают, что уже купили искусственную елку и потому не беспокоятся по ценам на живое дерево. Также многие считают, что не стоит спешить с покупкой елки в начале декабря, поскольку цены обязательно снизятся поближе к празднику.
Также Politeka писала о ценах на продукты.
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