С 1 декабря 2024 году в Украине вступили в силу новые ставки военного сбора при продаже автотехники, что существенно изменяет налоговую политику.

Об этом пишет Институт исследования авторынка. Эти изменения будут действовать до завершения военного положения. В частности, ставка военного сбора выросла до 5%. Общий налог на вторую продажу легкового автомобиля в году составляет 10%, а на третий и последующие – 23%.

Согласно новому законодательству, ставки налога теперь выглядят так:

Для легковых автомобилей, мопедов и мотоциклов:

Первая продажа – без налогов;

Вторая продажа – 5% НДФЛ + 5% военного сбора (10% в целом);

Третий и последующие продажи – 18% НДФЛ + 5% военного сбора (23% в целом).

Для грузовых автомобилей, автобусов, прицепов, тракторов и спецтехники:

Первый и второй продажи – 5% НДФЛ + 5% военного сбора (10% в целом);

Третий и последующие продажи – 18% НДФЛ + 5% военного сбора (23% в целом).

Новая ставка военного сбора для всех типов автотехники выросла с 1,5 до 5%, что повлияет на общий размер налога. Однако для военнослужащих и работников силовых структур ставка осталась на уровне 1,5%.

Эти налоги исчисляются от оценочной стоимости транспортного средства, подтвержденной официальным документом.

К примеру, если автомобиль стоит 300 тысяч гривен, то при второй продаже за год платится 10% (30 тысяч грн), а при третьей продаже — 23% (69 тысяч грн).

Рост ставки военного сбора повысит стоимость продажи автомобилей, что может привести к уменьшению активности на рынке автотранспорта, в частности на рынке коммерческого транспорта, таких как грузовики, автобусы и тракторы.

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