Хмельницкий окружной административный суд удовлетворил иск многодетного отца, которому ТЦК и СП отказал в отсрочке.

Об этом пишет Запад.нет со ссылкой на соответствующее решение в суде. Там говорится, что 42-летний мужчина, отец троих детей, обратился в суд после того, как летом 2024 года ТЦК отказал ему в праве на отсрочку от мобилизации. Муж считал это решение незаконным.

Истец является отцом двух несовершеннолетних детей от первого брака и одного ребенка от второго брака. Представители ТЦК в отзыве на иск отметили, что мужчина не предоставил доказательств того, что он содержит детей от первого брака, что могло быть основанием для отказа в отсрочке.

Однако судья Петр Салюк, рассмотрев дело, обнаружил, что у истца нет задолженности по алиментам. Суд также отметил, что ребенок является частью семьи своих родителей, даже если не проживает с ними, что является важным аргументом в пользу истца.

В результате суд признал отказ ТЦК незаконным, отменил его и обязал орган повторно рассмотреть заявление мужчины. На решение суда можно подать апелляцию.



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