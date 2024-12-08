То есть если потребитель заметил, что счетчик работает неправильно, он обязан обратиться в соответствующие органы.

В Украине запрещено несанкционированное вмешательство в работу счетчиков и за такими действиями предусмотрено наказание, в частности, в виде штрафов.

Об этом информируют в " Газсети ".

Что именно запрещено делать со счётчиками

Потребитель не вправе самостоятельно менять работу счетчика в любом случае.

Любое вмешательство в работу счетчика является нарушением законодательства Украины.

Все работы, связанные с газовым оборудованием, должны выполнять только квалифицированные специалисты, прошедшие соответствующее обучение, проверенные знания и действующие разрешительные документы на выполнение этих работ, отмечают в "Газсетях".

То есть если потребитель заметил, что счетчик работает неправильно, он обязан обратиться в соответствующие органы. Специалисты не только представят консультацию, но и проведут проверку, а при необходимости — заменят оборудование.

Заметьте! В случае обнаружения некорректной работы газового оборудования или утечки газа необходимо срочно звонить в аварийную службу по номеру "104".

Также Politeka писала о том, что украинцы ежемесячно должны не только оплачивать коммунальные услуги, но и своевременно передавать показатели счетчиков, ведь если этого не сделать, то есть риск получить лишние начисления.

Если передать показатели позже, потребление будет определено по среднесуточному показателю.