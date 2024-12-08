В Украине запрещено несанкционированное вмешательство в работу счетчиков и за такими действиями предусмотрено наказание, в частности, в виде штрафов.
Об этом информируют в " Газсети ".
Что именно запрещено делать со счётчиками
Потребитель не вправе самостоятельно менять работу счетчика в любом случае.
Любое вмешательство в работу счетчика является нарушением законодательства Украины.
Все работы, связанные с газовым оборудованием, должны выполнять только квалифицированные специалисты, прошедшие соответствующее обучение, проверенные знания и действующие разрешительные документы на выполнение этих работ, отмечают в "Газсетях".
То есть если потребитель заметил, что счетчик работает неправильно, он обязан обратиться в соответствующие органы. Специалисты не только представят консультацию, но и проведут проверку, а при необходимости — заменят оборудование.
Заметьте! В случае обнаружения некорректной работы газового оборудования или утечки газа необходимо срочно звонить в аварийную службу по номеру "104".
Также Politeka писала о том, что украинцы ежемесячно должны не только оплачивать коммунальные услуги, но и своевременно передавать показатели счетчиков, ведь если этого не сделать, то есть риск получить лишние начисления.
Последние новости Украины:
Напомним, эксперты рассказали, сколько часов зимой не будет света
Как сообщала Politeka, уже скоро стартует пенсионная реформа, украинцам готовят нововведения
Также Politeka писала, что военный рассказал правду об учебе в ВСУ