Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры многие украинцы регулярно сталкиваются с отключениями электроэнергии, что вызывает трудности.

Зная несколько простых хитростей, можно увеличить время автономной ноутбука устройства на 1–2 часа.

Для повышения энергоэффективности стоит заранее заменить старый аккумулятор на новый и установить SSD-накопитель вместо HDD. Это особенно актуально, если вашему устройству более трех лет.

Также важно регулярно очищать кулеры от пыли и менять термопасту, чтобы улучшить охлаждение ноутбука и продлить работу батареи.

На ноутбуках с Windows предусмотрен режим экономии энергии, который снижает энергопотребление, отключая фоновые процессы и уведомления. Включить его можно через Панель управления, отыскать в поиске настройки работы вашей батареи.

Яркость экрана значительно влияет на расход заряда батареи. Уменьшите яркость до комфортного минимума, чтобы сэкономить энергию. Также стоит активировать тёмную тему оформления, которая расходует меньше ресурсов.

В условиях отключения света интернет часто недоступен, поэтому рекомендуется перевести ноутбук в режим "в самолёте". Это отключит Wi-Fi и Bluetooth, что позволит сэкономить заряд.

Если ваш ноутбук оснащён дискретной и встроенной видеокартами, переключитесь на интегрированное графическое оборудование. Это можно сделать через Панель управления NVIDIA → Управление параметрами 3D → Глобальные настройки, выбрав "Интегрированное графическое оборудование".

Закройте все ненужные приложения и вкладки браузера. Даже в фоновом режиме они могут расходовать заряд.

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