Один из первых симптомов – быстрое разряджение батареи без видимых причин. Это может указывать на работу шпионского программного обеспечения, которое активно использует ресурсы устройства. Другим тревожным сигналом является нагревание телефона, даже если он находится в режиме ожидания.

Часто взлом сопровождается увеличением использования мобильного интернета. Обратите внимание на статистику трафика: если она растет без явных причин, это может быть связано с передачей данных злоумышленникам.

Для проверки телефона на прослушивание существуют специальные коды. Например, команда *#21# покажет, не настроена ли переадресация вызовов, а комбинация *#62# позволяет узнать, куда перенаправляются звонки, если телефон выключен.

Использование антивирусов, а также антишпионских приложений поможет обнаружить и устранить вредоносные программы.

При наличии серьезных подозрений можно выполнить сброс настроек до заводских параметров, предварительно сохранив резервные копии данных.

Чтобы минимизировать риски, важно придерживаться базовых правил. Скачивайте приложения только из официальных магазинов, регулярно обновляйте операционную систему и используйте сложные пароли. Для дополнительной безопасности рекомендуется избегать открытых Wi-Fi сетей и использовать VPN.

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