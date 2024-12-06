Зарядка смартфона больше не ограничивается розетками и пауэрбанками, теперь устройства могут делиться зарядом друг с другом, используя технологии OTG и беспроводной зарядки.

Эти функции открывают новые возможности, особенно в ситуациях, где традиционные источники энергии недоступны.

На рынке представлено множество смартфонов, которые могут заряжать другие устройства. С помощью технологии OTG (On-The-Go) можно подключить телефон к другому гаджету и передать ему заряд. Среди популярных моделей с такой функцией:

Чтобы проверить, поддерживает ли ваш телефон OTG, установите приложение USB OTG Checker. После запуска на экране появится галочка, если функция доступна, или крестик, если ее нет.

Если ваш смартфон оснащен функцией беспроводной зарядки, можно зарядить другой гаджет без использования проводов.

Для передачи заряда проводным методом потребуется OTG-переходник. Выполните следующие шаги:

Подключите OTG-переходник к смартфону, который будет раздавать заряд. Вставьте USB-кабель в переходник. Соедините другой конец кабеля с устройством, которое нужно зарядить.

Зарядка начнется автоматически, но она проходит медленно. Этот способ подойдет для восполнения заряда на 5–15% в экстренных случаях.

Для использования беспроводного метода оба устройства должны поддерживать функцию реверсивной зарядки. Включите эту опцию на смартфоне, который будет передавать энергию. Найти функцию можно в центре управления (например, у Samsung она называется PowerShare. После активации приложите телефоны друг к другу, чтобы зарядка началась.

Однако стоит учитывать, что этот способ также не отличается скоростью. Смартфон-источник теряет 15–20% заряда, чтобы поделиться 5–10% энергии.

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