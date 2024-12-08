В конце августа без уважительных причин и разрешения командира он покинул воинскую часть.

Во Львовской области военнослужащий допустил самовольное оставление части (СЗЧ) и хотя бегство со службы длилось всего один день, это не спасло его от административного наказания.

Об этом говорится в постановлении Яворовского районного суда Львовской области от 22 октября.

Военный, который проходил курсы повышения квалификации и переподготовки, в конце августа этого года без уважительных причин и разрешения командира покинул воинскую часть. Мотивы такого поступка в судебном постановлении не раскрыты.

Что решил суд

При рассмотрении дела обвиняемый признал свою вину. За нарушение правил службы он был оштрафован на 17 тысяч гривен.

В течение десяти дней с момента провозглашения решения обвиняемый имел возможность подать апелляцию. Однако приговор уже вступил в силу.

Также Politeka писала о том, что во Львовской области суд осудил лейтенантку по выплате военным, покинувшим лечебные учреждения.

Она ненадлежаще вела учет военнослужащих, из-за чего было безосновательно выплачено более 360 тыс. грн солдатам, самовольно покинувшим медицинские учреждения. За это нарушение суд наложил на Екатерину Ч. незначительный штраф.

Ей инкриминируют ненадлежащее ведение учета находившихся на лечении военных.

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