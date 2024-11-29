Вона неналежно вела облік військовослужбовців, через що було безпідставно виплачено понад 360 тис. грн.

У Львівській області суд засудив лейтенантку за виплати військовим, які покинули лікувальні заклади.

Про це йдеться в постанові суду.

Яворівський районний суд Львівщини визнав старшу лейтенантку Катерину Ч. винною у недбалому виконанні своїх обов’язків на військовій службі. Вона неналежно вела облік військовослужбовців, через що було безпідставно виплачено понад 360 тис. грн солдатам, які самовільно залишили медичні установи. За це порушення суд наклав на Катерину Ч. незначний штраф.

Як зазначено в постанові, оприлюдненій у судовому реєстрі у листопаді 2024 року, Катерина Ч. обіймала посаду начальниці медпункту механізованого батальйону однієї з військових частин. Їй інкримінують неналежне ведення обліку військових, які перебували на лікуванні. Троє солдатів втекли з лікарень, але в період з червня по серпень 2022 року їм незаконно продовжували нараховувати грошове забезпечення на загальну суму понад 360 тис. грн.

У суді старша лейтенантка визнала свою провину за виплати військовим, незважаючи на їх втечу, і зазначила, що вже відшкодувала завдану шкоду.

Справу розглядав суддя Ігор Матвіїв, який вивчив усі обставини і вирішив накласти на Катерину Ч. мінімальний штраф у розмірі 2465 грн. Це рішення можна оскаржити.

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