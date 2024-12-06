Для клиентов этой категории также доступна удлиненная валютная сессия с зачислением иностранной валюты без комиссии.

ПриватБанк отменил тарифы на банковское обслуживание для некоторых категорий украинцев, в частности для обслуживания бизнес-счетов и карт.

Об этом сообщили в самом ПриватБанке.

Согласно сообщению банка, ИТ-предприниматели теперь могут бесплатно открывать и обслуживать счета. Кроме того, клиенты этой программы получают бесплатный валютообмен и почти круглосуточную продажу валюты.

Среди преимуществ для ИТ-специалистов:

бесплатные премиальные карты;

удобное управление финансами через мобильное приложение;

весь необходим функционал для работы.

Для клиентов этой категории также доступна удлиненная валютная сессия с зачислением иностранной валюты без комиссии, а также упрощенный валютный контроль — платежи до 400 000 грн (в эквиваленте) засчитываются автоматически.

"Фрилансеры, работающие на основании оферты из Upwork, Google, Payoneer и другими платформами, могут пользоваться автоматизированной платформой передачи в банк документации ВЭД (внешнеэкономической деятельности. – Ред.)", – рассказали в ПриватБанке.

ИТ-предприниматели, как и другие украинцы, могут открыть собственный банковский счет в ПриватБанке через сайт, мобильное приложение Приват24 или через сервис еПредприниматель в Действии. Также есть возможность сделать это, посетив одно из отделений банка без помощи других.

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