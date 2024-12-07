Согласно новому законодательству право на приоритетную компенсацию за уничтоженные объекты недвижимости предоставляется определенной категории лиц.

Тема компенсации за уничтоженное недвижимое имущество актуальна для многих украинцев, особенно в условиях войны и вот кто может получить возмещение от государства.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Кто будет иметь приоритетное право на компенсацию?

По словам нардепа, Верховная Рада поддержала проект №11028, предусматривающий компенсацию внутренне перемещенным лицам за уничтоженное недвижимое имущество.

Согласно новому законодательству право на приоритетную компенсацию за уничтоженные объекты недвижимости предоставляется определенной категорией внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В них входят следующие:

люди, достигшие пенсионного возраста;

те, кто имеет ребенка до шести лет на иждивении;

лица, воспитывающие ребенка до 14 лет без одного из супругов.

Согласно поправкам ко второму чтению, перечень категорий лиц, имеющих приоритетное право на компенсацию, будет расширен. в него войдут следующие:

лица, имеющие на иждивении двух и более детей;

одинокие матери или родители, воспитывающие малолетнего ребенка без второго родителя;

лица с инвалидностью ІІІ группы;

те, кто содержит ребенка до шести лет, являются усыновителями, опекунами или попечителями, патронатными воспитателями, приемными родителями или родителями-воспитателями.

Также Politeka писала о том, что те, кто не имеет доступа в Интернет или по другим причинам не может воспользоваться "Действием", теперь могут подать заявление на получение жилищного сертификата вместе в ЦНАПе.

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