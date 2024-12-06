Есть несколько простых рекомендаций, которые помогут ускорить процесс без вреда для аккумулятора.

Для начала подключайте устройство напрямую к розетке, используя оригинальное зарядное устройство. Это важно, потому что зарядка через USB-порт ноутбука или других устройств значительно медленнее.

Если нет возможности зарядиться от розетки, подключив смартфон к USB, обязательно выберите режим "Только зарядка" в появившемся меню. Это ускорит процесс, исключив передачу данных.

Оригинальный кабель играет ключевую роль, так как он оптимизирован для вашего устройства. Использование несертифицированных аксессуаров может замедлить зарядку и повредить батарею. От беспроводной зарядки лучше отказаться, если время на заряд ограничено, так как она работает медленнее.

Дополнительно включите режим энергосбережения. Эта функция отключает фоновые процессы и уменьшает энергопотребление.

На устройствах Xiaomi, Honor и других брендов есть функция "ультраэкономии энергии", которая доступна через "Настройки" → "Питание и производительность". Она минимизирует работу всех функций, кроме базовых, и помогает быстрее восстановить заряд.

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