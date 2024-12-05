В ночь на 5 декабря вражеская армия ударила ракетами и "Шахедами", известно, сколько воздушных целей удалось сбить.

В ночь на 5 декабря 2024 года враг нанес удары по Украине по двум баллистическим ракетам "Искандер-М" и 44 ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотникам других типов.

Как сообщило Командование Воздушных сил ВСУ, ПВО уничтожило 30 дронов.

Отмечается, что "Искандеры" оккупанты выпустили из Ростовской области, ракеты нанесли удар по Днепропетровщине.

Дроны россияне выпустили из Орела и Курска.

"Сбито 30 вражеских БПЛА в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях", - сообщили в воздушных силах.

Также известно, что 12 беспилотников были локационно потеряны, один БПЛА вышел из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси.

Напомним, украинские военные 19 ноября нанесли удар дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

Военные Украины в ночь на 19 ноября впервые атаковали РФ дальнобойными ракетами ATACMS, известно, что удар был нанесен по объекту в Брянской области.

Как сообщили источники «РБК-Украина», цель на территории РФ была успешно поражена.

Действительно, впервые использовали ATACMS для удара по территории РФ. Удар был нанесен по объекту в Брянской области, в городе Карачев», — сообщил источник РБК.

Известно, что Карачев расположен около 130 километров от украинской границы.

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