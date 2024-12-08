Он выражал поддержку лицам, ведущим агрессивную войну против Украины, что стало основанием для уголовного преступления.

В Киеве судили несовершеннолетнего, который в публичном месте исполнял российскую песню "Я русский".

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Событие произошло вечером возле ТЦ "Аркадия" на левом берегу столицы, когда парень напел гимн России и песню Шамана "Я русский". Таким образом, он выражал поддержку лицам, ведущим агрессивную войну против Украины, что стало основанием для уголовного преступления.

В суде несовершеннолетний признал свою вину и выразил раскаяние. Он также согласился пройти Программу реабилитации и реинтеграции детей и семей, которую проводит центр надежды и восстановления БФ "Спасем Украину". Дополнительно молодой человек донатив на нужды ВСУ, волонтеров для украинских беженцев и помогал жертвам войны в Польше.

Суд назначил наказание в виде пробационного надзора сроком на один год.

Также Politeka писала о том, что военный уехал домой с передовой, потому что нечем было защищаться. Стрелец пулеметного взвода служил на передовой в Николаевской области. Его подразделение находилось под постоянными обстрелами, однако не имело средств защиты или достаточного обеспечения для противостояния врагу. Мужчина оставил часть и поехал домой. Впоследствии боец ​​вернулся назад, где стал на учет в ТЦК.

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