Во время атаки армия РФ применила 53 ударных беспилотника типа Shahed и дроны других типов.
Известно, что в Голосеевском районе обнаружили обломки сбитого БпЛА, сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, что обломки упали на проезжую часть, информации о возгорании, повреждении зданий или пострадавших нет.
В КМВА добавили, что в результате вражеской атаки беспилотников были зафиксированы взрывы и падение обломков в Голосеевском районе.
"Предварительно, на открытую территорию. Повреждены окна нежилого помещения. Информация о пострадавших не поступала. Данные оперативного строительства обновляются и уточняются", - сообщил начальник КМВА Сергей Попко.
Обломки сбитых БПЛА упали в двух районах Киевщины, – говорится в сообщении КОВА.
Повреждены восемь частных домов, выбиты двери и окна, повреждены фасады и кровли.
К счастью, без пострадавших.
Напомним, недавно в Рязани (РФ) могла быть атакована авиабаза Дягилева, в Новороссийске Краснодарского края РФ атакован порт.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.
"Рязань – удары по авиабазе Дягилево. Одна из ключевых авиабаз стратегической авиации РФ", - говорится в сообщении.
По его словам, в Новороссийске под удар попал порт, где страна-агрессорка держит атакующие Украину ракетоносители.
У авиабазы расположен 360-й авиационный ремонтный завод.
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