Во время атаки армия РФ применила 53 ударных беспилотника типа Shahed и дроны других типов.

Известно, что в Голосеевском районе обнаружили обломки сбитого БпЛА, сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, что обломки упали на проезжую часть, информации о возгорании, повреждении зданий или пострадавших нет.

В КМВА добавили, что в результате вражеской атаки беспилотников были зафиксированы взрывы и падение обломков в Голосеевском районе.

"Предварительно, на открытую территорию. Повреждены окна нежилого помещения. Информация о пострадавших не поступала. Данные оперативного строительства обновляются и уточняются", - сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Обломки сбитых БПЛА упали в двух районах Киевщины, – говорится в сообщении КОВА.

Повреждены восемь частных домов, выбиты двери и окна, повреждены фасады и кровли.

К счастью, без пострадавших.

Напомним, недавно в Рязани (РФ) могла быть атакована авиабаза Дягилева, в Новороссийске Краснодарского края РФ атакован порт.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

"Рязань – удары по авиабазе Дягилево. Одна из ключевых авиабаз стратегической авиации РФ", - говорится в сообщении.

По его словам, в Новороссийске под удар попал порт, где страна-агрессорка держит атакующие Украину ракетоносители.

У авиабазы ​​расположен 360-й авиационный ремонтный завод.

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