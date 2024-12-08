Военнослужащие, впервые совершившие самовольное оставление части, могут возвращаться на службу без возбуждения уголовного дела.

Военнослужащие, самовольно покинувшие воинскую часть, имеют право вернуться в ряды Вооруженных Сил Украины без угрозы уголовного преследования, однако рассчитывать на получение боевых выплат в период пребывания в статусе СЗЧ (самовольного оставление части) они не могут.

Как пояснил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA", возвращение в армию после СЗЧ стало возможным благодаря изменениям в законодательстве.

Теперь военнослужащие, впервые совершившие самовольное оставление части, могут возвращаться на службу без возбуждения уголовного дела.

Однако, по словам адвоката, получение боевых выплат в таких случаях исключается.

"Премию выплатят вряд ли, поскольку Вы совершили правонарушение, за которое в обычных обстоятельствах военнослужащего привлекают к уголовной ответственности", — пояснил юрист, отвечая на запрос военнослужащего, покинувшего службу и незаконно уехавшего за границу.

Следовательно, возврат после СЗЧ позволяет избежать уголовной ответственности, но финансовые потери за этот период остаются неизбежными.

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