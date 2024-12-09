Иван отметил, что не был удивлен и не возмущен такой ситуацией, ведь сталкивался с подобными случаями в Одессе.

Одессит не получил предложение вести новогодний корпоратив из-за своего отказа выступать на русском языке – по его словам, это не первый случай, когда с ним случается подобное.

Об инциденте рассказал эксперт по языковым техникам и ораторскому мастерству в своем Instagram.

Эксперт по языковым техникам и ораторскому мастерству поделился перепиской с организаторами корпоратива в одном из одесских ресторанов.

Ему предложили роль ведущего, но только при условии, что он будет вести мероприятие на русском языке. Согласно объяснениям организаторов, "большинство коллектива - одесситы", поэтому это будет "удобнее". Иван Гладырь отказался, и ему сообщили, что его кандидатуру не согласовали.

Иван отметил, что не был удивлен и не возмущен такой ситуацией, ведь сталкивался с подобными случаями в Одессе. Однако, по его словам, это все равно "печально".

"Но скажу откровенно - грустно... Никто никого не заставляет в Одессе говорить по-украински, но все ее прекрасно понимают. Оказывается, украиноязычный ведущий может быть проблемой", - написал Иван Гладырь.

Стоит отметить, что до начала полномасштабного вторжения Иван Гладырь работал и создавал образовательные видео на русском языке, но после 24 февраля 2022 он перешел на украиноязычный контекст.

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