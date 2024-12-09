Украинцам сообщили, когда будут выходные и главные праздники в декабре 2024 года.

Декабрь является особым месяцем для украинцев, ведь это период подготовки к празднованиям Нового года и Рождества, которое перенесли и начали праздновать по новому лианскому календарю .

Стало известно, стоит ли украинцам ждать дополнительных выходных из-за грядущих зимних праздников.

После перехода на новый юлианский календарь, украинцы отмечают Рождество Христово 25 декабря, вместе с большинством стран мира. Поэтому изменилась и дата Сочельника – теперь он празднуется 24 декабря. До начала войны эти дни были особенными, ведь у украинцев были выходные и праздновали с семьей.

Согласно Закону "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", официальными выходными днями в Украине остаются только суббота и воскресенье. Если праздник выпадает на рабочий день, дополнительный выходной не предоставляется. Однако частные компании могут самостоятельно решать, предоставлять ли дополнительные выходные для своих работников.

В декабре этого года 31 день, из которых 22 – рабочие, а 9 – выходных (суббота и воскресенье). Официальных дополнительных выходных не будет, но некоторые работодатели могут принять собственное решение по этому поводу.

Напомним, что 6 декабря отмечается День Вооруженных сил Украины, а 19 декабря - Святой Николай приносит подарки детям. 1 января 2025 также не будет выходным, хотя по Трудовому кодексу Украины этот день должен быть праздничным для всех, кто работает. Однако из-за военного положения, которое продлено до 7 февраля 2025 года, 1 января будет оставаться обычным рабочим днем.

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