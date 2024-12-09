Новая украинская разработка "Пекло", специалисты рассказали, что известно о дроне-ракете.

В День ВСУ представили новую украинскую разработку - "дрон-ракета" или реактивный беспилотник с названием "Пекло".

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин сообщил, что первую партию "Пекло" передали защитникам 6 декабря.

"Ракету-дрон украинский производитель создал с нуля в рекордные сроки - в течение года. Изделие уже имеет успешные боевые применения", - говорится в сообщении.

Сметанин добавил, что украинский дрон летит со скоростью 700 км/ч на расстояние до 700 км.

Назари идет активная работа по повышению уровня защищенности изделия от воздействия РЭБ, улучшению характеристик и точности поражения целей.

На верхней части фюзеляжа украинского дрона видна конструкция похожая на крепеж, вероятно, беспилотник запускается с воздушных носителей, скорее всего, из фронтовых бомбардировщиков или истребителей.

Известно, специалисты считают новую украинскую разработку "Пекло" крылатой ракетой, а не дрон-ракетой.

Своим мнением поделился военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров.

По его словам, гибридные названия как "ракета-дрон" часто появляются из-за маркетологов.

"Общаясь со специалистами ракет, они все же считают это крылатой ракетой, которая просто имеет нестандартную систему запуска. А не дрон-ракетой. То есть "Пекло" – это украинская крылатая ракета, просто не использующая пусковое шасси", - сообщил Крамаров.

Источник: Radio NV , bbc .

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