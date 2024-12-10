Некоторые из этих знаков Зодиака, похоже, просто не могут с собой ничего поделать, узнайте, кто в списке у астрологов.

Не все, кто принадлежит к этим знакам зодиака, будут изменять, и люди, рожденные под другими знаками зодиака, не всегда будут изменять.

Однако, похоже, есть некоторые знаки зодиака, которые более склонны к искушениям, и более пристальный взгляд на звезды может помочь нам лучше понять, почему.

Знаки Зодиака, которые наиболее склонны к изменам:

Весы — большие любители флирта, поэтому так много людей не решаются вступать с ними в отношения. И, возможно, они правы в своих сомнениях! Хотя вы могли бы подумать, что флирт прекратится, как только Весы вступят в серьезные отношения, этого не происходит. И хотя обычно он безобиден, флирт иногда заходит слишком далеко.

Близнецы очень нуждаются в отношениях, поэтому если вы не можете уделять им круглосуточное внимание, они найдут того, кто сможет. Близнецы могут быть довольно нерешительными, поэтому им нравится иметь выбор, и если есть что-то, что вы им даете, и они хотят сохранить, они будут держать вас рядом, чтобы получить это. Близнецы, скорее всего, изменят, если они хотят всего — и если один или два партнера не могут им этого дать, кто может сказать, что они не пойдут искать третьего?

Козерог ищет в своих отношениях что-то очень конкретное: получить как можно больше. Это значит, что он ищет счастья, поддержки, стабильности и, возможно, даже статуса. Поскольку все это может быть трудно найти в одном партнере, когда Козерог это находит, он не будет тем, кто рискнет это потерять.

Рыбы. Обычно чувствительные и сверхэмоциональные , Рыбы не могут не реагировать на малейшие перепады настроения. Если они злятся на вас и уходят на ночь, неизвестно, что может случиться. В то же время они менее склонны оставлять отношения, даже если они несчастны, из-за страха причинить боль тому, с кем они вместе. По иронии судьбы, вместо этого они могут выбрать отклонение.

Лев не только драматичен, но и должен быть в центре внимания все время. Если вы не относитесь к своему Льву как к королевской особе, которой он себя считает (и особенно если он чувствует, что вы начинаете его игнорировать), он сделает все, что только сможет, чтобы вы снова начали обращать на него внимание.

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