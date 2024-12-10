Российские захватчики обстреляли восемь общин Сумской области, есть пострадавшие.

Зафиксировано 90 взрывов, обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская общины.

Как сообщает ОВА, в течение дня россияне совершили 33 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Больше всего пострадала Краснопольская община, 28 мин сбросили россияне на ее территорию, Также была атака FPV-дронами (2 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (6 взрывов) и пуск КАБ.

Напомним, россияне за прошедшие сутки обстреливали критическую инфракрасную структуру и дома, погибли и ранены.

В Херсонской области за прошедшие сутки, 9 декабря, из-за российской агрессии один человек погиб и семеро получили ранения.

По данным главы областной военной администрации Александра Прокудина, во вражеский обстрел попали около 30 населенных пунктов, в том числе Херсон.

Прокудин добавил, что российские захватчики избивали по критической и социальной инфраструктуре.

Из-за этого были повреждены три многоэтажки, восемь частных домов и несколько автомобилей.

Также 9 декабря, российская армия обстреливала из FPV-дронов Николаевскую область.

Оккупанты трижды атаковали дронами на Очаков и акваторию Очаковской общины и Куцурубскую общину.

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