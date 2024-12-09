Українцям повідомили, коли будуть вихідні та головні свята в грудні 2024 року.

Грудень є особливим місяцем для українців, адже це період підготовки до святкувань Нового року та Різдва, яке перенесли та почали світкувати за новоюліанським календарем.

Стало відомо, чи варто українцям чекати додаткових вихідних через прийдешні зимові свята.

Після переходу на новоюліанський календар, українці відзначають Різдво Христове 25 грудня, разом із більшістю країн світу. Тому змінилася і дата Святвечора – тепер він святкується 24 грудня. До початку війни ці дні були особливими, адже українці мали вихідні й святкували з родиною.

Згідно з Законом "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", офіційними вихідними днями в Україні залишаються лише субота та неділя. Якщо свято припадає на робочий день, додатковий вихідний не надається. Однак приватні компанії можуть самостійно вирішувати, чи надавати додаткові вихідні для своїх працівників.

У грудні цього року 31 день, з яких 22 – робочі, а 9 – вихідних (субота та неділя). Офіційних додаткових вихідних не буде, але деякі роботодавці можуть ухвалити власне рішення щодо цього.

Нагадаємо також, що 6 грудня відзначається День Збройних сил України, а 19 грудня – Святий Миколай приносить подарунки дітям. 1 січня 2025 року також не буде вихідним, хоча за Трудовим кодексом України цей день має бути святковим для всіх, хто працює. Однак через воєнний стан, який подовжено до 7 лютого 2025 року, 1 січня залишатиметься звичайним робочим днем.

Читайте також:

Ворожіння в ніч на Андрія 2024 року: як можна дізнатися ім'я судженого.

Скільки часу є, щоб добігти до укриття: експерт розповів про ракетні обстріли ворога.

Місячний календар на грудень 2024: названі найвдаліші дні та нейтральні.