Вражеская армия ударила ракетой по Златополью в Харьковской области, появились первые подробности.

Россияне нанесли ракетный удар по райцентру на Харьковщине, десять человек пострадали в результате обстрелов города Златополь.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

По его информации, сегодня, 10 декабря, армия России нанесла удар по Златополью в Лозовском районе.

В Златополе в результате двух ракетных ударов пострадали 10 мирных жителей от 29 до 62 лет, также известно, что восемь человек госпитализированы, повреждено административное здание.

Синегубов сообщил, что среди раненых двое мужчин 49, 59 лет и восемь женщин от 29 до 62 лет.

Напомним, российские захватчики обстреляли восемь общин Сумской области, пострадали и повреждены.

Зафиксировано 90 взрывов, обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская общины.

Также россияне за прошедшие сутки обстреливали критическую инфракрасную структуру и дома, погибли и ранены.

В Херсонской области за прошедшие сутки, 9 декабря, из-за российской агрессии один человек погиб и семеро получили ранения.

9 декабря, российская армия обстреливала из FPV-дронов Николаевскую область.

Оккупанты трижды атаковали дронами на Очаков и акваторию Очаковской общины и Куцурубскую общину.

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