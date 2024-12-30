Астролог назвала самые опасные города в Украине до 2025 года, а также рассказала, как может закончится война.

Война в Украине может закончиться заморозкой, также она назвала самые опасные города в ближайшее время.

Астролог Ангелина Вакулина прогнозирует, что стоит ждать новых обстрелов по Украине.

"Ближайшие пару недель не стоит гулять по торговым центрам и магазинам. Есть большая угроза", - сообщила астролог.

Также она добавила, что карты не показывают оккупации больших украинских городов, однако, по ее словам, возможна заморозка войны.

В списке самых опасных городов в Украине в ближайшее время: Сумы, Чернигов, Киев, Одесса, Харьков, Донецкая и Луганская области.

Астролог добавила, что могут быть обстрелы Запорожья, продвижения оккупантов по области, но такого как было в Мариуполе, по словам Вакулиной - не будет.

"В Никополе ситуация не изменится. Обстрелы будут. Сумы и область. Приграничные села особенно пострадают", - добавила астролог.

Астролог добавила, что Харьков будут продолжать обстреливать.

"К сожалению, стоит выезжать", - добавила Вакулина.

Источник: Главред.

Последние новости Украины:

Украинцы будут работать больше, несмотря на праздники: сколько выходных будет в декабре 2024 года.

Угроза для Днепропетровщины и Запорожья: военный эксперт предупредил о возможности прорыва армии России.

Лавина помощи от США: эксперт рассказал, почему администрация Байдена спохватилась так поздно.