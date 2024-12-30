Война в Украине может закончиться заморозкой, также она назвала самые опасные города в ближайшее время.
Астролог Ангелина Вакулина прогнозирует, что стоит ждать новых обстрелов по Украине.
"Ближайшие пару недель не стоит гулять по торговым центрам и магазинам. Есть большая угроза", - сообщила астролог.
Также она добавила, что карты не показывают оккупации больших украинских городов, однако, по ее словам, возможна заморозка войны.
В списке самых опасных городов в Украине в ближайшее время: Сумы, Чернигов, Киев, Одесса, Харьков, Донецкая и Луганская области.
Астролог добавила, что могут быть обстрелы Запорожья, продвижения оккупантов по области, но такого как было в Мариуполе, по словам Вакулиной - не будет.
"В Никополе ситуация не изменится. Обстрелы будут. Сумы и область. Приграничные села особенно пострадают", - добавила астролог.
Астролог добавила, что Харьков будут продолжать обстреливать.
"К сожалению, стоит выезжать", - добавила Вакулина.
Источник: Главред.
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