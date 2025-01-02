Если телефон зависает во время звонка, этому точно есть объяснение и причина, однако не стоит сразу паниковать.

Когда смартфон зависает на входящем звонке, пользователь сталкивается с полной или частичной потерей управления устройством.

Экран и кнопки перестают реагировать, что делает невозможным не только ответ на звонок, но и перезагрузку телефона. В таких ситуациях нужно попробовать принудительный перезапуск.

Если ваш смартфон оснащен съемной батареей, извлеките ее и установите обратно, а затем включите устройство. Для моделей с несъемной батареей удерживайте кнопку питания на протяжении нескольких секунд — чаще всего это помогает устранить сбой.

Если простой перезапуск не дал результатов, можно попробовать более сложный способ: одновременно удерживайте кнопку питания и клавишу регулировки громкости. Этот метод подходит для большинства Android-смартфонов и часто помогает в нестандартных ситуациях.

Еще одним шагом может стать извлечение SIM-карты. При этом устройство сбросит текущий вызов, и система вернется в рабочее состояние. Эксперты отмечают, что причиной зависаний во время звонков нередко становится некачественная SIM-карта или ее самостоятельное обрезание до нужного размера.

Случается, что зависание происходит при исходящем звонке. Телефон может перестать реагировать после выбора контакта и попытки позвонить. Если это происходит, стоит обратить внимание на несколько моментов.

Проблема может быть вызвана перегрузкой устройства: откройте настройки, найдите приложение "Телефон" и очистите его кеш. Это освободит ресурсы и поможет избежать сбоев. Также стоит закрыть все открытые приложения, чтобы освободить оперативную память.

Иногда проблемы возникают при видеозвонках, особенно если сигнал сети слабый или нестабильный. В таких случаях стоит подключиться к Wi-Fi или попробовать другое приложение для звонков. Если это не помогло, выполните сброс настроек сети в меню устройства. Это обновит конфигурацию подключения и может устранить неполадки.

Дополнительным пунктом к проблеме может стать получение большого количества push-уведомлений одновременно. Это особенно актуально для бюджетных смартфонов с ограниченными техническими возможностями. В такой ситуации отключите уведомления от приложений или временно выключите интернет, чтобы снизить нагрузку на систему.

Последние новости Украины:

Что нельзя держать рядом с телефоном: список вещей, которые могут повредить смартфон.

Украинцев призывали потреблять меньше электроэнергии: в Минэнерго объяснили, как это сделать.

Зимой может быть отключений света: в ДТЭК назвали единственное условие.