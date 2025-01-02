Они могут украсть личные данные, установить нежелательные программы или даже нанести физический вред устройству.

Одним из наиболее распространенных видов вредоносных программ являются трояны. Эти программы часто маскируются под обычные мобильные приложения, такие как игры или утилиты, например, приложения для фонарика.

Когда пользователь скачивает и устанавливает такие программы, троян проникает на устройство и начинает красть личные данные, такие как пароли, банковскую информацию и другие чувствительные сведения.

Еще одним типом вредоносных программ является шпионское ПО, которое собирает информацию о пользователе без его ведома. Оно может отслеживать историю звонков, текстовые сообщения, местоположение, а также собирать данные о браузере, списке контактов и даже личные фотографии. Эти данные могут быть использованы для кражи личности или финансовых мошенничеств.

Рекламное ПО также представляет собой угрозу. Оно часто скрывается в приложениях и начинает показывать нежелательную рекламу на устройстве. Это могут быть всплывающие объявления, которые начинают появляться даже на экране блокировки и на надежных веб-сайтах, где они обычно не встречаются.

Кроме того, рекламные программы могут собирать данные о пользователе и показывать рекламу на основе собранной информации. Как понять, что ваш Android-смартфон заражен вирусом? Один из первых признаков — это подозрительные сообщения, которые отправляются вашим контактам без вашего ведома.

Если ваш смартфон заражен, существует несколько способов борьбы с вирусами. Одним из наиболее эффективных методов является использование антивирусных программ, которые сканируют устройство и устраняют вредоносные файлы.

Если вирус не удается удалить, можно попробовать сбросить настройки устройства до заводских. Однако при этом все данные на смартфоне будут удалены, поэтому важно заранее создать резервную копию. Включение функции Play Защита, которая отслеживает безопасность установленных приложений, также поможет предотвратить заражение.

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