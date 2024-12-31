Чтобы защитить телефон от взлома, достаточно выполнить несколько простых действий, которые займут всего несколько минут.

Начните с установки дополнительной защиты, скачайте VPN-приложение, чтобы зашифровать интернет-трафик.

Пользователи iOS могут найти подходящие программы в App Store, зарегистрировать учетную запись и подключить VPN. Владельцы Android могут активировать эту функцию через настройки сети или установить отдельное приложение.

Включите двухфакторную аутентификацию для усиления безопасности аккаунтов. На iPhone эта функция настраивается через параметры Apple ID с добавлением подтверждения по SMS. На Android необходимо войти в учетную запись Google и настроить двухэтапную проверку.

Отключите автоматическую синхронизацию данных. На iPhone это делается через настройки iCloud, на Android — через параметры Google. Также рекомендуется отключить автозагрузку фотографий в облачные хранилища.

Избегайте подключения к незашищённым Wi-Fi сетям. Включите ручное подключение к сетям, удалив из списка доступа все публичные точки. Это можно настроить в разделе беспроводных сетей.

Пересмотрите разрешения приложений. Запретите доступ к контактам, SMS и фотографиям для программ, которым он не требуется. На iPhone это делается через раздел «Конфиденциальность», а на Android — через настройки Google.

Создайте сложный пароль, состоящий из цифр и букв разного регистра. Это затруднит попытки взлома. Пользователи iOS могут настроить пароль в разделе «Touch ID и код-пароль», а пользователи Android — в разделе «Блокировка экрана».

Обратите внимание на настройки уведомлений. Отключите их на экране блокировки, чтобы защитить важную информацию, которая может отображаться в сообщениях или письмах.

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