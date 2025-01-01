С этим простым рецептом от судьи шоу "Мастер Шеф" Эктора Хименеса-Браво у вас получатся идеальные пирожки, даже если раньше вы никогда не работали с дрожжевым тестом.

Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился простым рецептом домашних булочек с мягким тестом, вишневой начинкой и хрустящей посыпкой.

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Для теста на булочки "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет:

250 г молока (теплого)

7 г живых дрожжей

60 г сахара

1 яйцо

0,5 ч.л. соли

520 г муки

80 г сливочного масла

Ингредиенты для вишневой начинки:

300 г вишен без косточек

80 г сахара

30 г сливок

Кроме того, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво делает крошку-посыпку для булочек –штрейзель – для приготовления которого нам понадобится:

30 г сливочного масла

50 г муки

20 г цукру⠀

Сначала к молоку "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво добавляет сахар, дрожжи и размешивает. Добавляем яйцо, снова перемешиваем. Добавляем муку с солью и начинаем замешивать тесто. Добавляем масло и замешиваем.

Миску с тестом накрываем пленкой и оставляем подходить в теплом месте примерно час.

Замороженные вишни "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выкладывает в сотейник или сковородку, добавляет сахар, вливает сливки и проваривает, чтобы начинка немного загустела.

Тесто делим на кусочки и делаем из них шарики. Каждый шарик немного раскатываем, посередине кладем начинку и залепляем. Сформированные булочки с вишнями перекладываем на противень с пергаментом и оставляем подходить примерно на пол часа.

Индгредиенты для штрейзеля растираем до состояния крошки. Когда булочки подойдут, смазываем их яичным желтком, посыпаем крошкой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.

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