Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился простым рецептом домашних булочек с мягким тестом, вишневой начинкой и хрустящей посыпкой.

Для теста на булочки "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет:

  • 250 г молока (теплого)
  • 7 г живых дрожжей
  • 60 г сахара
  • 1 яйцо
  • 0,5 ч.л. соли
  • 520 г муки
  • 80 г сливочного масла

Ингредиенты для вишневой начинки:

  • 300 г вишен без косточек
  • 80 г сахара
  • 30 г сливок

Кроме того, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво делает крошку-посыпку для булочек –штрейзель – для приготовления которого нам понадобится:

  • 30 г сливочного масла
  • 50 г муки
  • 20 г цукру⠀

Эктор Хименес-Браво

Сначала к молоку "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво добавляет сахар, дрожжи и размешивает. Добавляем яйцо, снова перемешиваем. Добавляем муку с солью и начинаем замешивать тесто. Добавляем масло и замешиваем.

Миску с тестом накрываем пленкой и оставляем подходить в теплом месте примерно час.

Замороженные вишни "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выкладывает в сотейник или сковородку, добавляет сахар, вливает сливки и проваривает, чтобы начинка немного загустела.

Эктор Хименес-Браво

Тесто делим на кусочки и делаем из них шарики. Каждый шарик немного раскатываем, посередине кладем начинку и залепляем. Сформированные булочки с вишнями перекладываем на противень с пергаментом и оставляем подходить примерно на пол часа.

Индгредиенты для штрейзеля растираем до состояния крошки. Когда булочки подойдут, смазываем их яичным желтком, посыпаем крошкой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.

Последние новости Украины:

Тесто для вареников получится идеальным: Хименес-Браво дал рецепт, который вы полюбите.

Оригинальнее омлета: рецепт вкусного завтрака за 10 минут.

Омлет с интересным ингредиентом за 5 минут: Хименес-Браво поделился любимым рецептом.