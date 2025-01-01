Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился простым рецептом домашних булочек с мягким тестом, вишневой начинкой и хрустящей посыпкой.
⠀
Для теста на булочки "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет:
- 250 г молока (теплого)
- 7 г живых дрожжей
- 60 г сахара
- 1 яйцо
- 0,5 ч.л. соли
- 520 г муки
- 80 г сливочного масла
Ингредиенты для вишневой начинки:
- 300 г вишен без косточек
- 80 г сахара
- 30 г сливок
Кроме того, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво делает крошку-посыпку для булочек –штрейзель – для приготовления которого нам понадобится:
- 30 г сливочного масла
- 50 г муки
- 20 г цукру⠀
Сначала к молоку "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво добавляет сахар, дрожжи и размешивает. Добавляем яйцо, снова перемешиваем. Добавляем муку с солью и начинаем замешивать тесто. Добавляем масло и замешиваем.
Миску с тестом накрываем пленкой и оставляем подходить в теплом месте примерно час.
Замороженные вишни "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выкладывает в сотейник или сковородку, добавляет сахар, вливает сливки и проваривает, чтобы начинка немного загустела.
Тесто делим на кусочки и делаем из них шарики. Каждый шарик немного раскатываем, посередине кладем начинку и залепляем. Сформированные булочки с вишнями перекладываем на противень с пергаментом и оставляем подходить примерно на пол часа.
Индгредиенты для штрейзеля растираем до состояния крошки. Когда булочки подойдут, смазываем их яичным желтком, посыпаем крошкой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.
Последние новости Украины:
Тесто для вареников получится идеальным: Хименес-Браво дал рецепт, который вы полюбите.
Оригинальнее омлета: рецепт вкусного завтрака за 10 минут.
Омлет с интересным ингредиентом за 5 минут: Хименес-Браво поделился любимым рецептом.