Бессменный судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво вместе с кулинарным блогером Игорем Шпигуновым показал, как приготовить вкусный и сочный люля-кебаб.
Готовить кебаб можно как на мангале, так и дома – на сковороде или в духовке.
Чтобы приготовить идеальный кебаб, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использует следующие ингредиенты:
- 700 г фарша (говядина)
- 1 ч.л. сушеного чеснока
- 1 ч.л. молотого черного перца
- 1 ч.л. соли
- маленький пучок кинзы
"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво подает кебаб в лаваше вместе с маринованным лучком. Чтобы приготовить вкусный маринованный лук нам понадобится:
- лук репчатый – 1 шт.
- 1 ст.л. уксуса (лучше винного)
- 1 ч.л. соли
- 1 ч.л. сахара
- 1 ч.л. гранатового соуса (если есть)
Кроме того, для подачи можно добавить зелень (две веточки зеленого лука, немного пертрушки), а также аджику.
Лук "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво нарезает полукольцами, добавляет соль, сахар, уксус, гранатовый соус, мелко нарезанный зеленый лук и перемешивает.
К говяжьему фаршу добавляем мелко нарезанную кинзу, соль, перец, сушеный чеснок, хорошо перемешиваем и отбиваем.
В идеале формировать кебаб нужно на шампуре и жарить его на открытом огне, но в домашних условиях можете воспользоваться деревянными шпажками и жарить кебаб прямо на сковороде.
Горячий кебаб "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выкладывает на лаваш, добавляет маринованный лук, аджику, немного зелени – и готово.
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