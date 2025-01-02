Вместо шаурмы судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предлагает приготовить вкуснейший домашний люля-кебаб с маринованным луком в лаваше.

Бессменный судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво вместе с кулинарным блогером Игорем Шпигуновым показал, как приготовить вкусный и сочный люля-кебаб.

Готовить кебаб можно как на мангале, так и дома – на сковороде или в духовке.

Чтобы приготовить идеальный кебаб, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использует следующие ингредиенты:

700 г фарша (говядина)

1 ч.л. сушеного чеснока

1 ч.л. молотого черного перца

1 ч.л. соли

маленький пучок кинзы

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво подает кебаб в лаваше вместе с маринованным лучком. Чтобы приготовить вкусный маринованный лук нам понадобится:

лук репчатый – 1 шт.

1 ст.л. уксуса (лучше винного)

1 ч.л. соли

1 ч.л. сахара

1 ч.л. гранатового соуса (если есть)

Кроме того, для подачи можно добавить зелень (две веточки зеленого лука, немного пертрушки), а также аджику.

Лук "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво нарезает полукольцами, добавляет соль, сахар, уксус, гранатовый соус, мелко нарезанный зеленый лук и перемешивает.

К говяжьему фаршу добавляем мелко нарезанную кинзу, соль, перец, сушеный чеснок, хорошо перемешиваем и отбиваем.

В идеале формировать кебаб нужно на шампуре и жарить его на открытом огне, но в домашних условиях можете воспользоваться деревянными шпажками и жарить кебаб прямо на сковороде.

Горячий кебаб "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выкладывает на лаваш, добавляет маринованный лук, аджику, немного зелени – и готово.

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