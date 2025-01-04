Существует множество причин, по которым смартфон может перестать заряжаться или делать это неэффективно.

Среди причин плохой зарядки — повреждения кабеля, износ аккумулятора или засорение зарядного порта.

Одной из самых распространенных причин является износ USB-кабеля. Эти аксессуары подвергаются механическим повреждениям, что снижает их функциональность. Если на кабеле видны трещины, изгибы или повреждения, скорее всего, его нужно заменить.

Похожая ситуация может быть и с адаптером: любые трещины или повреждения контактов указывают на необходимость его замены.

Засорение порта зарядки также встречается довольно часто. Пыль и мусор, скапливающиеся внутри, могут мешать подключению кабеля. Очистить порт можно с помощью тонкого предмета, например, зубочистки или иглы.

Использование неоригинальных зарядных устройств может привести к недостаточной скорости зарядки. Убедитесь, что адаптер соответствует характеристикам вашего устройства, особенно по силе тока. Для бюджетных моделей она обычно составляет 1–2 А.

Привычка пользоваться смартфоном во время зарядки тоже способна замедлить процесс. Активное использование требует ресурсов, что препятствует нормальному восстановлению заряда. Лучше дать устройству отдохнуть.

Аккумуляторы со временем изнашиваются, особенно при активной эксплуатации в течение нескольких лет. Если батарея плохо держит заряд, возможно, ее пора заменить. Для проверки состояния аккумулятора на Android можно воспользоваться встроенными настройками или сторонними приложениями.

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