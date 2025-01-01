Цены на плодоовощную продукцию будут оставаться высокими из-за нескольких основных факторов: неурожай, рост расходов на транспортировку и хранение, а также удорожание топлива и электроэнергии.

С началом 2025 украинцы столкнутся с новым повышением цен на большинство овощей и фруктов.

Об этом в комментарии 24 канала рассказала ученая "Института аграрной экономики" Инна Сало. Ее прогнозы свидетельствуют, что цены на плодоовощную продукцию будут оставаться высокими из-за нескольких основных факторов: неурожай, рост расходов на транспортировку и хранение, а также удорожание топлива и электроэнергии.

По данным эксперта, по состоянию на 18 декабря 2024 цены на основные овощи борщового набора выросли по сравнению с концом ноября. В частности, картофель подорожал до 35,85 грн/кг (+15%), капуста белокочанная – до 39,59 грн/кг (+22,8%), морковь – до 30,03 грн/кг (+6%). В то же время, цена на свеклу снизилась на 2,7%, до 19,61 грн/кг, а лук репчатый подешевел на 0,8%, до 18,10 грн/кг.

По мнению Инны Сало, в январе 2025 года следует ожидать еще одно повышение цен на овощи, которое может достигнуть 10%. Это связано с потерями качества продукции из-за сложностей ее хранения. В частности, капуста может подорожать до 42 грн/кг (+6%), а морковь – до 32 грн/кг (+6,5%).

В январе также ожидается повышение цен на фрукты. В частности, цена на яблоки может вырасти до 37 грн/кг, а на виноград – до 231 грн/кг. Это связано с высокими логистическими издержками и сложностями в хранении импортируемых фруктов. Так, апельсины могут стоить до 70 грн/кг, лимоны – до 75 грн/кг, мандарины – до 90 грн/кг, а бананы – до 63 грн/кг.

Учитывая эти прогнозы, средняя стоимость борщового набора для приготовления трех литров борща в январе 2025 может составить около 160 грн, что на 6% больше, чем в декабре 2024 года.

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