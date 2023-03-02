В одному з будинків Куяльницької громади чоловік з Херсона, який знаходився в гостях у сім'ї, що проживає, викрав у власника квартири 75 тисяч гривень і 600 доларів США. Повідомлення про це з'явилося у поліції Одеської області.

Хазяїн квартири виявив зникнення грошей та особистих речей увечері, коли повернувся додому з поїздки. Він повідомив про те, що сталося в поліцію, і сказав, що за його відсутності в будинку залишався знайомий з Херсона, якого родина дала притулок через бойові дії.

Поліція затримала зловмисника, який переїхав до Одеси та орендував квартиру. Вони вилучили в нього більшу частину викрадених грошей та речі його знайомого.

Чоловіку звинуватили у таємному викраденні майна, вчиненому в умовах військового стану, згідно ч. 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Якщо його буде визнано винним, йому загрожує від 5 до 7 років ув'язнення.

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"Вони орієнтувалися на покупців, які шукають машину для військових, щоб надалі оформити фіктивні документи щодо передачі транспортних засобів на фронт", - розповіли в поліції.

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