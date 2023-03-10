З Часового Яру на Донеччині евакуювали 17-річного Микиту. Хлопець жив з татом та бабусею, які не хотіли евакуюватися.

Про це розповіли у поліції Донецької області.

Хлопець закінчив школу, але не мав можливості продовжити навчання. Через декілька місяців йому виповниться 18, але вже зараз підліток прагне розпочати самостійне життя в більш безпечному регіоні України.

«Що тут робити? З кожним днем прилітає все ближче», — сказав Микита.

У поліції розповіли, що вивезли хлопця до «шелтеру» та весь час підтримували його у рішенні «вирватися з пекла». Щоб він завжди перебував на зв’язку, Микиті подарували смартфон — старий телефон хлопця вийшов з ладу, а відремонтувати його в прифронтовому місті було неможливо.

Служба у справах дітей організувала для Микити соціальний супровід і доправила його до Дніпра. Хлопцю допомагають з документами для продовження освіти та розв'язанням побутових питань.

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