Більш детальну інформацію поліція надасть із понеділка, а операцію для постраждалого заплановано на вівторок.

У німецькому місті Франкфурт-на-Майні охоронець готелю, який є кавказцем, жорстоко побив українського військового, який приїхав до Німеччини на лікування після поранення, коли той був у барі готелю в уніформі ЗСУ.

Генеральний консул України підтвердив цей факт у коментарі "Новинарня". Він повідомив, що український військовий був доставлений до лікарні з переломом щелепи та струсом мозку і потребує операції.

За інформацією з фейсбук-групи "Українці у Франкфурті-на-Майні", конфлікт стався в готелі Roomers, а чеченець був нападником.

Генеральний консул України у Франкфурті, Вадим Костюк, підтвердив , що інцидент, що стався, був підтверджений. Він запевнив, що консульство надасть необхідну юридичну та іншу допомогу потерпілому.

Костюк розповів: "За нашою інформацією, у п'ятницю ввечері наш військовий зайшов до бару готелю в уніформі після свого візиту. Після кількох зауважень з боку персоналу та охорони готелю про невідповідність його дрес-коду відбулася мовна суперечка, а потім бійка після спроби з боку охорони (представник народів Кавказу) вивести нашого бійця. У результаті бійки у нашого громадянина був перелом щелепи та струс мозку. Поліція зафіксувала цей факт".

За словами Костюка, докладнішу інформацію поліція надасть з понеділка, а операція для постраждалого запланована на вівторок. Консульство допоможе українському громадянину з переведенням під час підготовки до операції на щелепі, а потім допоможе з поданням заяви до поліції та пошуком адвоката.

Також консульство спробує отримати відеозаписи з бару, де стався інцидент у поліції.

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