У Кропивницькому 90-річна волонтерка плете килимки для українських захисників.

Як повідомляє видання "Точка доступу", Лідія Міщенко, якій не заважають ні вік, ні хвороби, запланувала зробити сотню виробів.

Все життя жінка працювала бухгалтером. Із Харківщини на Кіровоградщину переїхала у 2001-му році, після смерті чоловіка. Має трьох дітей – доньку та двох синів. Один із синів одружився на кропивничанці, тож покликав матір переїхати поближче до нього. Рукоділлям жінка займається близько десяти років. Нині плете килимки для українських захисників.

За три зимові місяці волонтерка сплела для військових сім десятків кольорових кружалець. До одної з посилок приклала листа з побажанням українським захисникам якнайшвидшої перемоги. А путіна, каже, хай забере його ж рідна земля.

Готові килимки бабусі Ліди волонтери разом із іншої допомогою відправляють на передову. Хлопці та дівчата, радіє, захоплюються – красиві.

"Дізналися вже військовослужбовці, приїжджають, приходять і забирають. Кажуть: "Ми бліндажі застеляємо". Потім в машину на сидіння беруть", - розповідає вона.

Окрім плетіння кружалець, бабуся Ліда донатить на потреби армії зі своєї пенсії.

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