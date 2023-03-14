Україні потрібно "взяти" швейцарську систему та адаптувати її під свої військові потреби.

Про це заявив офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.

"Є речі, які можна зробити прямо зараз у плані мобілізації, настроїв та втоми від війни. А є речі, над якими потрібна робота на покоління вперед – 20-30 років реформ. Військові реформи займають довго часу. І довгостроковій перспективі в Україні потрібно повністю переробити радянську систему призову – вона не актуальна та неадекватна.

Є багато різних систем. Наприклад, швейцарська модель – обов'язковий призов має бути для всіх: зокрема для дітей депутатів, міністрів, чиновників, олігархів. Рівність перед законом. Її можна запровадити в українській армії. Ізраїль повністю її скопіював та переробив під свої географічні, історичні та соціокультурні реалії.

Найважливіше, що треба зрозуміти – це мотивація українців. А також важлива довіра. В Україні дуже часто люди не хочуть пов'язувати себе з офіційними інституціями, бо вони не довіряють. Як цю довіру зробити - величезне та довге для обговорення питання", - каже Ігаль Левін.

Нагадаємо, українці виступили із пропозицією скасувати надбавки депутатам та повернути премії захисникам.

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