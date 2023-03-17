Міністерство охорони здоров’я попередило про зміни, які почнуть діяти вже за декілька тижнів.

Як пише Politeka.net, МОЗ оголосило, що з квітня відпуск всіх рецептурних ліків почне здійснюватися за електронним рецептом.

«Електронний рецепт пошириться на всі готові лікарські засоби, що містяться в Державному реєстрі лікарських засобів та підлягають відпуску за рецептом лікаря», - заявили в міністерстві.

Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності державної, комунальної чи приватної клініки або ж лікар-ФОП.

Для цього закладу не потрібно мати договір з НСЗУ.

«Такий е-рецепт можна буде отримати незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем, однак пацієнт має бути обов’язково зареєстрований в ЕСОЗ», - додали в МОЗ.

У свою чергу українці вже висловили занепокоєність через зміни, які, зокрема, вводяться у розпал війни.

«Що бачу я? Величезні черги, відтерміноване лікування, ускладнення... Дуже "дякуємо"!», «Під час тривоги поліклініки не працюють, зсувається черга і люди не можуть потрапити на прийом, бо лікар має графік. Виникають технічні проблеми, які теж забирають час. Зараз, навпаки треба спростити доступ до мед.послуг, а не ускладнювати»,

«Електронне направлення до вузького спеціаліста чекають по 5 годин і більше! А тут електронний рецепт, коли в Україні війна і проблеми з світлом, інтернетом...»,

«Дуже своєчасне рішення, як і багато чого, особливо під час війни, робиться все, щоб покращити життя, як пацієнтам так і лікарям», «Під час війни, коли є перебої з світлом, інтернетом, частим зависанням програми, тривогами - це знущання з лікарів і пацієнтів».

Інші ж запевняють, що нічого страшного не станеться.

«Ми працюємо і без світла і без інтернету. І на період війни при відсутності світла і інтернету дозволяється виписати паперовий рецепт, який аптека зобов'язана отоварити»,

«Всі ті препарати, що раніше на паперових рецептах були тепер будуть в електронному. Тривога на це ніяк не вплине»,

«Мені і простіше електронний рецепт виписати, одзначно! Сімейний лікар»,

«А ви хочете, щоб вам призначав лікування фармацевт, чи ви самі собі? За призначенням, лікуванням все одно треба йти до лікаря».

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