В Україні прийняли рфшення про початок експериментального проекту.

Мова йде про соціальні послуги для окремих категорій ВПО, пише Politeka.net з посиланням на Мінреінтеграції.

Так, Кабмін ухвалив рішення про реалізацію експериментального проєкту щодо надання окремих соціальних послуг найбільш вразливим категоріям громадян.

Це ті українці, які через бойові дії або тимчасову окупацію опинилися в складних життєвих обставинах.

«Соціальні послуги будуть надаватися у закладах охорони здоров’я, які належать до сфери управління Міністерства соціальної політики. Зокрема, серед таких закладів – окремі санаторії у Трускавці та Миргороді», - розповіли в Міністерстві.

Також повідомляється, що у межах цього проекту передбачено чотири соціальні послуги:

Надання притулку, підтриманого проживання, стаціонарний догляд, соціальна адаптація.

Ці послуги безоплатно надаватимуться людям похилого віку й особам з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб.

Таким чином, пілкреслюють в міністерстві, найбільш незахищеним громадянам буде гарантовано не тільки прихисток, а й соціальну підтримку з урахуванням індивідуальних потреб.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про новий вид компенсацій в Україні, який розпочнуть виплачувати вже у травні.

Крім того, Politeka.net писала, що українці очманіли від нових платіжок за газ.

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