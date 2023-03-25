В ефірі радіо "НВ" Іван Яковина розповів про тонкощі недавнього візиту вірного посіпака путіна Дмитра Медведєва до військових заводів Росії, де він зачитав "телеграму Сталіна".

"Нещодавно Дмитро Медведєв, не просихає, до речі, свідомість, з'їздив кудись на військовий завод і зачитав там телеграму Сталіна. У телеграмі цій Сталін погрожував директорам військових заводів розстрілом, якщо вони випускатимуть мало військової техніки для фронту. Медведєв сказав - хочу щоб ви мене почули і згадали слова генералісімуса. Він натякає, що зараз директорів військових заводів розстрілюватимуть, каратимуть - не знаю що з ними робитимуть, якщо вони мало техніки випускатимуть. Це він вирішив залучити собі союзники Сталіна", - каже Яковіна.

Проте, за словами політичного оглядача, у цій "тактиці" є нюанс.

"Але за Сталіна виготовляли повне ла*но на радянських заводах, танки ламалися, літаків розбилося, за статистикою радянської, більше від різного роду несправностей за час війни, ніж було збито німцями. Тобто літаки збиралися тяп-ляп. Зараз, швидше за все, те саме буде - виконуватимуть план, тяп-ляп на відцепись", - резюмував Яковіна.

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