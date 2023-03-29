Начальник Львівського обласного ТЦК Олександр Тищенко розповів про ситуацію із мобілізацією в Україні, передає "УП".

Він повідомив, що з початку повномасштабної війни військовозобов'язаний має сам з'явитися до центру комплектування.

У перші дні війни з початком мобілізації так і було, але, за словами начальника ТЦК, через те, що інші призовники не приходять самі для оновлення облікових даних - доводиться роздавати повістки скрізь, у тому числі на вулицях та громадських місцях.

Юристи скаржаться, що не завжди повісті роздають за правилами, на що начальник ТЦК заявив, що військовозобов'язаним треба приходити до військкомату без повісток.

Також повідомляється, що законом список місць для видачі повістки не регламентовано, тому вручити повістку представники військкомату можуть у будь-якому місці.

"Депутатам, в Буковелі мабуть не роздають. В епіцентрі теж мабуть ні. А у нас в селі майже всіх забрали",

"Цікаво а чому не роздають тим які втекли з України? біженцям? Депутатам? Це також треба робити Нехай ідуть і захищають свою Україну !",

" Хай дають депутатам і їхнім синкам, Україна для всіх повинна бути одинакова. А то прості- з бідних сімей воюють, віддають своє здоров'я і своє життя, а другі мажори і вся ВР тільки жирують , закони проти народу почали приймати. Це шо не є їхня Батьківщина??",

" Якби було побудовано все по совісті,законі,та правді так би і було більшість приходили,підкреслюю,для обновлення даних,але те що коїться зараз просто нема слів......ця війна нищить наші майбутні покоління,а решту просто відкрито заробляють на цій крові просто колосальні гроші,безкарність та цинізм зашкалює,всіх досягне кара,але це згодом,а зараз молимо Бога щоб якнайшвидше закінчилася ця кровопролитна,несправедлива війна"

"А депутатам чому не вручавуть і їх синочкам повістки вони не такі як простий народ най і вони всі ідуть воювати а не штани по турбазах протерають",

"Та коли ж бо в верховну раду повістки завітають", - скаржаться українці у мережі.

Нагадаємо про мобілізацію в Україні: чоловіка, який відмовився від повістки, виправдав суд.

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